【專訪】拍無綫劇37年無晒衝擊 73歲劉江退而不休 (21:42)

現年73歲、人稱「劉老師」的資深演員劉江，1981年加入無綫，早前他出席TVB頒獎禮，承認約滿會離開工作了37年的無綫，原因是傾約時被觸及底線，日前（1月14日）Last Day，他也特意返電視城跟一班同事道別。自爆出約滿離巢，劉江也沒有說過無綫一句壞話，並處處維護這舊東家；近日他接受《明報》訪問，表示做人要有厚道，「當晚頒獎禮是公司主場，我不可以騎劫的」。劉江坦言最不捨是一班同事，大家合作多年有感情，故他在頒獎禮舉行前幾小時，在同事群組寫了一段道別文，免得在頒獎禮見不到面，同事不知為何他突然間消失。對於被讚厚道，他稱全因小時跟師傅學京戲有關，師傅教導要尊師重道，「不過嬲時面口都會展現出來，始終包不住，當晚確表現得很不開心」。

他透露當決定了不簽約，兩晚睡不著，眼光光望著天花板，太太亦知他放不低。既然放不低，為何不降低底線？劉江說：「底線是不會降低的，其一牽涉到生存，其二要接受現實，年紀開始大，很多事情想做，但現實環境加上這個制度，是無辦法生存的，那就唯有考慮要退，但怎樣退法呢？這絕對不是我預期退法，快了很多，我從沒想過退休，太太的觀念是我退休就會完全不做，我的觀念是即使退休，合適的可能都會玩下去做，就是退而不休這個心態。」

劉江又指生存不到有很多因素，但不一定是金錢，「簡單而言，我都要生存，我演一個角色，都希望別人可以幫到我，每次為幫人，自己做出來的成績又如何呢」。是否已拍到無癮？他稱：「我不想用『無癮』兩個字來形容，可以說是拍到沒什麼衝擊，最重要個人無得進步，我都想再進步一點，團火就是要這樣保持住，不可以一直企喺度，企喺度就無，說實我在這一行的日子已開始倒數，在這段有限日子，我都希望有些火花出來，這亦是我決定離開的一個原因。」

欲知劉江專訪詳情，請留意明天（1月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）