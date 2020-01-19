【專訪】期望過攞男配 劉江：無綫已經無人同我鬥戲 (22:16)

劉江在無綫工作了37年，他承認有點意興闌珊，皆因現今無綫已沒有人跟他鬥戲。「早期還有關海山和鮑方，就算陳鴻烈算是，亦都走了；當他們走了去到另一個世界，我已和公司講，要物色其他人選，如沒有，無綫就沒有人演大家族，但得到的回覆是還有我。我真的不似，如一個畫面有四代人，我怎樣看也不是最老的一個，演戲如果靠化妝修飾得太多，就不好睇。當年拍《情濃大地》，我上面是關海山，下面是羅嘉良，現在我做了關海山個位，但就是欠缺中間一輩，可能高層在寫字樓，我們在現場，始終感覺不同。」

對於無綫青黃不接這個問題，他不想在自己口中講出來，雖然近年製作方向向好，但問題主要是無培養新人。不過這37年間，他也遇過不少好對手，「有歐陽佩珊、李司棋、黃凱欣、羅嘉良等，當中陳鴻烈在《同事三分親》、《畢打自己人》絕對是一個好對手……近期要數到張繼聰，我和他在《收規華》很少對手戲，突然有一場對手戲，大家討論過怎去演，出來效果都好好，過程好短暫都好開心。」他稱只要拍得開心、有得著，一套劇都夠，近年就有《金宵大廈》、《平安谷之詭谷傳說》、《收規華》、《載得有情人》、《拳王》，他說：「其實都是在乎劇本，有得發揮我就開心。」

劉江演技了得，但多年來在TVB只獲頒過「傑出演員大獎」，原本今次台慶頒獎禮他憑《金宵大廈》角色大熱角逐最佳男配角，最後卻敗給周嘉洛，問到可有酸溜溜感覺？劉江說：「其實期望過攞獎，但攞不到也不會有酸溜溜感覺，因為多年來頒獎禮的運作，我多多少少也摸到脈絡，好平常，所以我會形容頒獎禮只是一個節目，是一個不按牌理出牌的遊戲。我開工不是為攞獎，在工作有開心有快樂就OK。」

至於37年來有什麼難忘事，劉江就話……

欲知劉江專訪詳情，請留意明天（1月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）