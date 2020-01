吳雨霏(Kary)於2015年嫁給洪立熙,婚後育有一子一女,一家三口相當幸福。Kary今日結婚5周年,在社交平台上載她跟老公跳舞的照片,並情深留言:「There’s nothing more I want in life, nothing more to do than to dance through life with you. I’m living my dreams and I love our life together Happy 5th anniversary my love」大致意思人生已無所求,只想下半生與你共舞。

(即時娛樂)