美國新晉人氣女歌手Billie Eilish宣布8月30日來港,假亞洲國際博覽館Arena舉行「Billie Eilish Where Do We Go? World Tour in Hong Kong」演唱會。

個唱門票由698港元至998港元不等,下月5日(三)上午10時起經購票通公開發售。

Billie Eilish去年憑人氣歌曲《bad guy》登上Billboard Hot 100榜首,出道專輯 《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 》更達白金銷量。她將於3月展開其首個世界巡迴演唱會,北美洲的場次早前開售隨即一掃而空,香港個唱勢必掀起搶飛熱潮。

