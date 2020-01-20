《幻愛》劉俊謙感恩得到肯定 榮膺電影評論學會影帝 (20:30)

「2019年度香港電影評論學會大獎」今日下午公布得獎名單，《幻愛》劉俊謙和《叔‧叔》太保成為雙影帝，最佳編劇是《金都》黃綺琳。

出爐影帝劉俊謙表示：「首先好多謝電影評論學會的評審對我欣賞，得到這個獎好開心，因為是自己第一套參演、上映的電影，能夠被肯定，覺得好感恩。在20幾日的拍攝，我好享受同團隊這個創作過程，有好多空間一齊去討論、創作，各自投放大家的靈感在入面，其實一些都不容易。回望返個過程，雖然辛苦，但是我非常享受。拍攝《幻愛》時透過好多事前訪談、準備工作等，令我了解多了受精神困擾的人的世界。我覺得社會對他們未必有足夠關懷，所以會產生好多誤解。希望這套電影可以畀到多些空間大家去了解到精神病患者的世界。多謝大家！」

最佳編劇得主黃綺琳表示：「很高興獲得電影評論學會推薦電影及最佳編劇獎，特別是編劇獎，這是《金都》第一個劇本獎，是一個非常重要的肯定。編劇從來都是一個被動的崗位，寫好了劇本，還得靠導演、演員、剪接及其他崗位的工作人員呈現給觀眾看。所以，很慶幸同時作為這套電影的導演的我沒有把這劇本拍爛。最後，感謝為《金都》劇本給予過意見及鼓勵我堅持自己想法、拍攝這個劇本的各位前輩。希望藉著這兩個獎項能讓《金都》接觸更多觀眾。」

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（即時娛樂）