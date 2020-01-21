【掃走不快】黃淑蔓教馮允謙過年習俗 笑料不絕 (12:46)

寰亞歌手梁釗峰（釗峰）、陳健安（On仔）、馮允謙（Jay）、黃淑蔓（Feanna）、黎曉陽和樂隊Nowhere Boys主音Van及結他手Ken，趁明天「年廿八 洗邋遢」，除了在家中大掃除，還要洗滌心靈健康，迎接新一年。

由於Jay在加拿大長大，不懂看中文，Feanna就化身「Miss Feanna」為Jay補習，不過其他男同學就比較頑皮，不時給與Jay難題。Feanna為Jay解釋過年意義及習俗，她問Jay：「年廿八有什麼習俗？」Jay以英文說：「是不是清潔？something something邋遢？」令Miss Feanna、釗峰和On仔忍俊不禁。Feanna鬼馬地問：「年廿八洗邋遢，你懂不懂寫『邋遢』兩子？」Jay笑說：「當然不知道。」

Miss Feanna表示年廿八除了大掃除外，也可清走負能量，洗滌心靈健康，Jay回應說：「我會選擇唱歌，唱歌是清走不開心最好方法。」On仔亦有獨門秘方：「有不開心我建議寫下來，因為在寫下來的過程內，會見到其實也不是不太開心，然後再掉了張紙，就會將衰嘢掉走。」年紀輕輕的Feanna表示沒有太多負能量：「我不會積埋，睡醒後就忘記得一乾二淨。」

（即時娛樂）