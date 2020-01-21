【恭喜發財2020】相隔15年再合作 劉德華王寶强化身財神唱好鼠年 (19:19)

劉德華正積極備戰下月舉行的紅館演唱會，早前百忙中抽空跟內地電影《唐人街探案3》演員王寶强及劉昊然，合唱及拍攝賀年歌《恭喜發財2020》，實行唱好鼠年，三人又化身財神跟大家提早拜年。歌曲保留了原曲《恭喜發財》的喜慶旋律，融入了貼近時下生活的歌詞，他們又大跳「發財舞」；據知，MV中甚有喜感的舞蹈動作，是由華仔的編舞團隊精心編排的。MV中背景由1990年走到2020年，記錄了30年間中國人過年的細節變化，華仔陪家人織毛衣、王寶强陪小孩打機、劉昊然包餃子，畫面熱鬧又溫馨。結尾彩蛋中，三人齊齊化身財神，送上鼠年祝福，提早跟大家拜年。

華仔的經典歌《恭喜發財》時隔15年全新演繹新版《恭喜發財2020》，巧合地，這也是華仔與王寶强相隔15年再度合作。15年前，兩人於電影《天下無賊》合作，王寶强曾不止一次提過，拍攝《天》片時華仔教他演戲，故王寶强最感謝的人就是華仔。兩人今次合作，華仔再次做老師教王寶強跳舞，皆因MV內的舞蹈動作很考驗默契，兩人跟劉昊然為了演出下了不少工夫，事前綵排了很多次，華仔在拍攝現場又向王寶強及劉昊然傳授經驗呢！

（即時娛樂）