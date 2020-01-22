李靖筠大讚模仿天王有一手 陳家樂獲臨時加唱歌冧女戲 (17:58)

【專訪】陳家樂與李靖筠合演的賀歲電影《我的筍盤男友》，跟黃子華的《乜代宗師》、甄子丹的《肥龍過江》，還有張智霖、周秀娜及陳靜等合演的《家有囍事2020》等對撼，陳家樂表示：「是開心多過壓力，賀歲檔電影一向由重量級和當紅演員來演，自己今年有份參與其中，覺得很榮幸。平時一日睇一部電影，但賀歲檔有種魔力，一日可以睇2、3部，記得當年和爸爸各有喜好，爸爸想睇李連杰，我就想睇周星馳，結果同日睇了2部。」

提到戲中唱歌冧女仔戲，陳家樂指以前試過拿着結他自彈自唱，但沒戲中角色那麼浪漫，為喜歡的女孩做那麼多事情。他又自認是「悶蛋」，想不到冧女招數，只會做些小手作，如戒指、頸鏈、畫畫送給朋友。身旁的李靖筠認為這已很浪漫，並爆陳家樂於現場等埋位時，愛模仿劉德華、張學友、郭富城和古巨基等歌手唱歌，且捉到神髓，導演因此才臨時加場唱歌冧女戲。雖然很多人讚家樂唱得好聽，但新秀出身的他卻無意加入樂壇，說自己參加新秀是一場誤會，當時女朋友以為他喜歡唱歌才為他報名，其實他不是太喜歡唱歌，他是喜歡演戲。

李靖筠戲中視家樂為「多啦A夢」，可謂有求必應，但現實中卻非如此，「我不介意的，因為我怕麻煩，希望另一半能夠為我處理所有瑣碎事，家中浴室燈泡壞了3個月，每晚要摸黑沖涼。我不識處理這些瑣碎事，覺得不是不能沖涼，一日拖一日，如果另一半肯幫我處理這些事情當然好，但不是我首要擇偶條件，期待一段可以一齊進步、一齊學習，互相啟發的關係。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）