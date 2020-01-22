楊明燉湯店涉盜用藍象商標 泰總部要求限期內移除宣傳 (13:08)

楊明有份投資的燉湯店涉未經授權盜用泰國藍象商標。（網上圖片 / 明報製圖）

楊明有份投資的燉湯店涉盜用泰國藍象商標，泰國藍象的港澳總代理要求對方於限期內移除所有相關宣傳。（資料圖片 / facebook圖片 / 網上圖片 / 明報製圖）

楊明公開撐警後，他有份投資的燉湯店遭網民連環狙擊，繼位於荔枝角工廠大廈地下的分店被發現違規經營，只有食物製造廠牌照卻讓客人在店內進食，被食環署以無牌經營食肆罪行提出檢控，但之後也只收起摺櫈，仍未阻止客人在店內立食後，近日再被發現疑盜用「泰國藍象」商標，將商標印在其中一款咖喱食品的海報上。

泰國藍象的港澳總代理昨天在官方facebook專頁向「燉」發出聲明，限對方於兩星期內移除所有包含與「藍象」相關的任何宣傳品，否則必定會採取進一步行動。聲明內容如下︰

以下為本公司代表＂泰國藍象（Blue Elephant)＂向 ＂燉（Stew）”發出之聲明：

有關<燉>侵權藍象商標事項

你好，

百利行環球有限公司 （‘本公司’）為泰國藍象（Blue Elephant）產品的港澳總代理。近日收到泰國總部通知，發現 貴公司在未經授權的情況下使用其肖像（品牌名稱及其商標），並用於商業營銷，售賣與及宣傳一事。

為維護本公司及其品牌的合法權益，現發表聲明如下：

1. 本公司從未與貴司有過任何商業合作關係。

2. 本公司在這兩年內沒有收到貴司任何使用藍象（Blue Elephant）之肖像權/品牌/商標之申請。

現正發表嚴正聲明，敬請 貴司將所有包含與「藍象」相關的任何宣傳品，包括但不限於餐牌，Facebook/Instagram圖片，海報等移除，如在由今天起計兩星期後（3rd Feb 2020）繼續發現在餐廳內展示任何有關藍象品牌的宣稱，本公司必定會採取進一步行動，特此聲明！

百利行環球有限公司

2020年1月21日

（即時娛樂）