【武漢巡唱】蔡依林宣布延期 劉德華未有定案 (20:56)

蔡依林（左）與劉德華準備到武漢開騷，前者宣布延期，華仔則跟武漢主辦單位溝通中；至於李宗盛（右）的湖北黃石演唱會也延期。（Ig圖片/資料圖片/明報製圖）

內地武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日凌晨零時，全國累計感染確診病例有440宗，死亡9宗，其他國家也出現病例，疫情不斷升溫；不過，劉德華、蔡依林及戴佩妮正準備於上半年在當地開騷，令歌迷十分擔憂。

劉德華正備戰下月紅館演唱會，4月17日至19日會移師武漢光谷國際網球中心舉行「My Love劉德華巡迴演唱會—武漢站2020」，現在武漢肺炎疫情嚴重，巡唱會否如期舉行，華仔公司跟武漢方面的主辦單位溝通中，一旦有消息會向大家公布。

蔡依林將於3月7日假武漢體育中心體育館舉行「蔡依林Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會武漢站」，主辦單位今日（22日）宣布延期：「新型冠狀病毒肺炎疫情態勢嚴峻，湖北省政府、武漢市政府、武漢文旅局先後緊急發布通知。同時，國家衛健委相關專家也建議相關區域居民減少出行，避免聚集，防控疫情升級。鑑於上述狀況，為響應國家關於疫情管理的要求，保障觀眾的健康和安全，我司決定暫緩本次演出，延期舉行，具體演出時間將另行通知。」而蔡依林經理人亦證實已收到延期演出通知。

至於戴佩妮擔任主唱的樂團「佛跳牆」，在成都（2月14日）和武漢（2月16日）舉行的「佛跳牆BJ肆2020巡演」同樣雙雙延期，而各票務平台陸續安排退款中。而李宗盛於3月8日在湖北黃石舉行的「有歌之年」演唱會亦宣布延期。

（即時娛樂）