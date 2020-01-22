自爆內地拍節目拒食竹鼠蝙蝠 葉璇被屈不敬業耍大牌 (22:01)

內地武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日凌晨零時，全國累計感染確診病例有440宗，死亡9宗，其他國家也出現病例，疫情不斷升溫。近日國家衛健委高級專家組組長、中國工程院院士兼國家呼吸系統疾病臨牀研究專家鍾南山，接受央視訪問時稱，根據目前資料，新型冠狀病毒肺炎肯定有人傳人；他又指疫情集中在武漢兩個區，兩區內都有大型海鮮市場，當中有相當多野味，通過野生動物傳染人類的可能性較大，可能是竹鼠、獾之類。

近年轉戰內地的葉璇，今日在微博轉載了人民日報的微博，支持禁絕野味市場，並留言「一起呼籲：禁絕吃野味！想起有個製片人叫我們鏡頭前吃來歷不明的竹鼠、蝙蝠，有些演員拒絕吃，願意吃的演員就跟節目組欺負我們、還對外說我們不敬業耍大牌」。有網民留言指蝙蝠、竹鼠怎樣吃得下去，葉璇回覆說：「嗯，有人能整個蝙蝠頭嚼碎還對着鏡頭沾沾自喜，匪夷所思。」另有網民稱真可怕，葉璇就表示：「簽合同時並沒有條款說要吃野味，拍攝期間突然叫我們吃。我們認為宣揚吃不衛生的食品不道德拒絕吃，但是製片人說為了收視率讓我們犧牲一下。很願意吃的那位，後來用詭計誣告别人不敬業也就可以理解了，原則標準不同。」

（即時娛樂）