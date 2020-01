黃心穎明日(23號)31歲生日,她今日在社交平台上載一張趴地露腰照,看起來整個人消瘦了不少。心穎留言:「As you get older, you'll realize the best birthday presents are ones that can't be gift-wrapped. Good health. Inner peace.」大致意思指年紀愈大,會發現最好的生日禮物是無法包裝的,好像身體健康和內心的平靜。

心穎今晚突然現身出post,馬國明剛巧在外慶祝攞視帝,直認心穎有傳短訊恭喜他,莫非有人想暗示些什麼?

(即時娛樂)