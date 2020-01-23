【武漢肺炎】港現高度懷疑個案 李璧琦利穎怡出入戴口罩 (12:21)

趙學而外出時有戴口罩，但慨嘆街上仍有不少人沒戴口罩。（趙學而Instagram圖片）

本港出現兩宗「高度懷疑」感染新型冠狀病毒個案，不少市民外出時也配戴口罩自我保護。藝人李璧琦、莊端兒要飛往外地，兩人均在飛機上戴上口罩，李璧琦說︰「🐰We wish u a joyful, healthy, fun day！😷健康無價，大家要乖乖啊！😉我會努力搵個mini mask 比我個旅伴㗎啦！」

無綫《東張西望》主持利穎怡今日凌晨3點收工及今早9時外出時開工時也有戴口罩。盧巧音外出辦年貨，在社交網上載身在巴士上戴了口罩的照片，留言︰「Bus trip again。 #辦年貨的概念」

林日曦在社交網上載口罩照片，留言︰「好多人搞錯咗，以為戴口罩只係為自己，其實，更多係為人哋。所以人哋問你做乜唔戴口罩，你係唔可以答人哋話：超！我都唔驚！而（依）家冇人理你驚唔驚，你唔戴口罩，係你身邊嗰啲人會好驚。如果你肯戴口罩勤洗手，咁都中招，係一齣悲劇。但如果你死都唔肯戴口罩勤洗手，萬一中招，就係一齣災難片。最慘唔係你死；最慘係你有機會感染晒你嘅朋友、親人，仲有醫護。之前有冇戴都算啦，而（依）家確診咗兩宗，呢一秒開始大家真係一定要戴口罩了。」

身在加拿大的藍奕邦，亦呼籲香港朋友「真係要小心，記住戴口罩出街」。

（即時娛樂）