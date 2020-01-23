【孖後輩錄廣播劇】梁詠琪喜獲西班牙習俗「提子祝福」 (21:21)

梁詠琪（Gigi）去年底推出的歌曲《平安夜》大受歡迎，兼成為本地3大電台冠軍歌曲，有見及此，Gigi所屬的唱片公司炮製《平安夜》（打打氣版），有樂迷表示要狂放《平安夜》，Gigi說：「很開心新歌有好成績，更高興的是收到歌迷的迴響，都說《平安夜》讓他們放鬆心情，將日常的煩惱都驅走，心靈得到平靜，這才是我最希望得到的效果。」

為配合《平安夜》（打打氣版）宣傳，特別設計6個不同故事，以廣播劇模式呈現。除了Gigi親自聲演外，《梁詠琪音樂說故事》廣播劇，加入了6位後輩歌手參與，包括Jace（陳凱詠）、Gary（趙浚承）、Yan Ting（周殷廷）、樂隊Dusty Bottle主音Kerryta、樂隊ONE PROMISE主音文廸和Oscar（涂毓麟）。

6個故事角色均來自Gigi《平安夜》的動畫MV，他們都是第一次和Gigi合作，各人除了表示愉快外，當日也提早到場和Gigi對稿。後輩歌手們因為怕NG而成為錄音時間最長的一個，大家都各自不斷背稿，非常認真，令錄音室突然變成考試場。

錄完廣播劇後，6位歌手為Gigi送上驚喜「提子祝福」，包括不同品種的提子和提子副產品給Gigi作答謝。Gigi曾經介紹過西班牙的新年傳統習俗，在除夕最後12秒要連續吃12粒提子，寓意新一年12個月都平安如意好運。

（即時娛樂）