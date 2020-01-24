【麥玲玲講生肖運程(1)】太歲鼠變化多 肖牛動中生財 肖虎驛馬星動 (16:32)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者，預測鼠年各生肖運勢，您所屬生肖來年運勢如何？有沒有吉星拱照？如何逢凶化吉？等麥玲玲逐一講解。

肖鼠：鼠年是肖鼠者本命年，是犯太歲的年分，正所謂「一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍」，犯太歲年分需要傳統大喜事冲喜，包括結婚﹑添丁或買樓，也是最好選擇，若無此類喜事，這一年的變化會比較多；感情運易有離合，事業有變化，最要留心是身體健康。今年有「劍鋒星」，「劍鋒」代表金屬受傷，駕駛朋友要注意安全。還好事業運不錯，有「將星」及「歲駕星」，代表工作表現出色，別人都欣賞，要好好把握。

肖牛：肖牛者在鼠年屬合太歲，和太歲做好朋友，工作會順利些，大約有70%過得不錯，但仍有30%跟犯太歲一樣，要留心家宅運，尤其老人家身體健康。今年有「太陽星」照住，屬男性貴人星，做生意最好跟男士有關，並以男性顧客為主，如男士服裝﹑音響和汽車，這年分財源滾滾，「太陽星」照遠不照近，最適合多走動往外地，「動中生財」最適合。

肖虎：肖虎者今年沒沖亦沒合，算平穩，在豬年曾合太歲，經歷變化，今年會有「驛馬星」，代表走動，打工一族會多出差，感情運方面則覓異地姻緣，今年「動中生財」，不過行船跑馬三分險，出門要注意安全，小心遺失行李，同時要留意交通及天氣狀況，就可以保平安。

（即時娛樂）