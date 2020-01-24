【麥玲玲講生肖運程(2)】肖兔刑太歲 龍運程不俗 蛇重新開始 (17:10)

肖兔：肖兔者今年輕微犯太歲，叫「刑太歲」，不算好嚴重，但要留意三角關係及爛桃花，屬兔朋友今年桃花運相當不俗，有「紅鸞星」及「太陰星」，「紅鸞星」代表可以拉埋天窗，拍拖朋友可考慮結婚，「太陰星」本屬於財星，但財不入急門，有這個星就不要炒賣，中長線投資則不錯，太陰亦代表女性貴人星，屬兔男生遇到的女仔，可能年紀比自己大少許，若不介意姊弟戀，這段戀情可以開展。

肖龍：算是相當不錯，龍和鼠本身是好朋友，當和太歲是好友年分，做事也順利得多。今年有「三台星」，就像樓梯一樣，無論感情﹑事業和財運方面，也有進步空間；同時亦有「國印星」，掌管權力帥印，升職加人工應沒問題，此外有「華蓋星」，華蓋是以前皇帝出巡的黃羅傘，但這個星有少少孤芳自賞﹑獨行獨斷，不太利於桃花，要留意「五鬼星」，會疑神疑鬼，跟伴侶關係緊張些，記得要坦誠相向呀﹗

肖蛇：肖蛇者今年是重新開始年分，豬年沖太歲變化好多，感情上多離合，事業上亦有變化，鼠年是重新開始年分，「月德」是貴人星，做事會順利些，但財運仍然未得，因為有「小耗星」，屬於較細的破財星，今年多做善事，破歡喜財，平時不捨得買的東西都可以買，但不宜炒賣，投資方面要保守。

（即時娛樂）