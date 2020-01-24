【麥玲玲講生肖運程(3)】肖馬變化多 肖羊害太歲 猴事業運佳 (17:42)

肖馬：肖馬者在鼠年，屬12生肖中變化最多，屬「沖太歲」，如有喜事就沖喜，結婚﹑添丁和買樓最好。若然沒有的話，要有心理準備今年多變化，感情運易離合，工作亦有變換，由於沒有任何吉星照住，代表事事要親力親為，或要借對宮的星，然而借星僅三成力量，借到「將星」只代表事業有少少進步，同時留意身體健康，小心扭傷，今年事事也要保守，才可以平安大吉。

肖羊：肖羊者今年輕微犯太歲，屬「害太歲」，害即是遭人陷害，今年要留意人際關係，要少說話多做事，今年容易有小人，幸好也有吉星照住，包括「紫微星」﹑「龍德星」及「玉堂星」，紫微和龍德屬大貴人星，會逢凶化吉，玉堂代表金玉滿堂，然而也要小心「暴敗星」，是上落比較大的星，代表三更窮五更富，投資方面記住見好就收，才可以聚財。

肖猴：恭喜您﹗肖猴者和肖鼠是好朋友，加上與屬龍是「三合生肖」，遇到任何困難，找屬龍朋友也是不錯選擇，有「祿勛星」，即是以前的朝廷俸祿，代表升職加人工，無論進修及事業運相當不錯，但同時要小心「白虎星」，代表是惡女人，如果要見客，今年遇到的女士，或會有少少無理取鬧；另外，要注意道路安全，因為馬路如虎口。

（即時娛樂）