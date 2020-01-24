【麥玲玲講生肖運程(4)】肖雞破太歲 屬狗有水險 豬有文昌星 (18:15)

肖雞：肖雞者今年輕微犯太歲，叫「破太歲」，破是指人際關係之間的破壞，朋友之間易有誤會，所以少說話多做事，少做中間人角色會較好。有「天德星」和「天喜星」，天德星是上天之德，會先難後易，起初會難少少，後來會順利，天喜則是喜事連連，可以結婚和添丁，今年是開心年分，桃花比較旺，加上有「咸池桃花」，已婚朋友不要對人太熱情，否則易有三角關係。

肖狗：肖狗者今年沒沖亦沒合，相對較平穩，有「天解星」，但此星並非完全吉星，代表要解決困難，有困難才要解決，即先難後易，今年上半年工作較多阻滯，會節外生枝和困難重重，下半年才順利些；同時要留心訂婚的朋友，好易解除婚約，但朋友之間有誤會的話，有這個星就可以將之前誤會解除；要留意「浮沉星」，代表有水險，熱愛水上活動朋友，今年記得結伴同遊。

肖豬：肖豬者在鼠年是重新開始年分，豬年經歷本命年，無論感情﹑事業及財運，都受到衝擊。今年有「文昌星」，顧名思義讀書考試特別叻，打工一族有升職機會，進修都理想，如果在讀書地方也可能遇到心儀對象，今年仍要小心身體健康，因為有「病符星」，雖不是大病痛，但傷風感冒特別多，還有「陌越星」，面對陌生環境帶來的壓力，做做運動接觸大自然，就自然身體健康。

（即時娛樂）