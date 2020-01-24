余香凝Super Girls為麥子樂補祝生日爭住許願 原來因為... (17:02)

Super Girls（SG）、余香凝、余潔滢、麥子樂等日前抽空吃團年飯，順道拜個早年，希望鼠年人人開心、鼠年行大運、身體健康﹗由於各有各忙，他們坦言這餐團年飯早在一個月前已約定，SG隊長趙慧珊（Aka）說︰「大家都好忙，很久沒那麼齊人，希望過年時都可以約到一日一齊拜年。」

麥子樂1月12號40歲生日，7位女孩子特別準備蛋糕為他補祝。當麥子樂許願時，眾女竟跟住一起許願，麥子樂見狀立即把蠟燭吹熄。由於SG仍未許願，遂不停埋怨他。

有7位美女為自己補祝生日，麥子樂笑言感動到眼濕濕，他說︰「真的幾感動，有那麼多女同事同我慶祝生日。生日願望是希望大家工作順利，未來一年好好把握機會，最重要開心、健康。」

SG提醒麥子樂的生日願望還有找個女朋友、快點結婚。SG成員陳穎欣（Yanny）說︰「其實大家一齊許願，都是為了麥子樂，想他快點找到女朋友。誰知他以為我們貪心，我們真的是用心良苦。」

眾人當日又問剛成為人妻的蔡明思（Jessica）的新年行程，笑言要等她從台灣探親回港後，向她𢭃大利市。

（即時娛樂）