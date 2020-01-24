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【心心五連拍拜年】劉愷威提醒大家勤洗手戴口罩 (22:02)

文章日期：2020年01月24日

劉愷威年三十以五連拍跟大家拜年，他在微博上載照片，留言：「聽說新年要比心五連拍，新的一年大家也要平平安安，健健康康，開開心心，記得勤洗手，出門戴好口罩，好運非你莫“鼠”啦，加油加油！」

(即時娛樂)

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