【心心五連拍拜年】劉愷威提醒大家勤洗手戴口罩 (22:02)

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文章日期：2020年01月24日
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劉愷威以五連拍同大家拜年。（劉愷威微博圖片/明報製圖）
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劉愷威年三十以五連拍跟大家拜年，他在微博上載照片，留言：「聽說新年要比心五連拍，新的一年大家也要平平安安，健健康康，開開心心，記得勤洗手，出門戴好口罩，好運非你莫“鼠”啦，加油加油！」
(即時娛樂)
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