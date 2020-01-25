【身體健康】孖老婆李亞男拜年 王祖藍籲戴口罩勤洗手 (16:00)

王祖藍和老婆李亞男向網民拜年。（ig圖片）

王祖藍在社交網上載和老婆李亞男恩愛合照，向粉絲及網民拜年，相中李亞男捉住老公隻手，表現恩愛，祖藍說：「鼠年快樂！新一年祝大家身體健康﹑出入平安﹑萬事勝意﹑一切順利，謹記戴口罩！勤洗手！」

（即時娛樂）