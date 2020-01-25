【影帝助陣】黃秋生Sing撐黃明志 MV上架破百萬觀看次數 (21:21)

馬來西亞創作歌手黃明志，其新歌《China Reggaeton》邀得影帝黃秋生開金口兼拍攝MV，MV前日（23號）上架至今已有逾110萬觀看次數，成績相當不錯。此歌曲是講述一位鄉下男人失戀的心情，黃明志演繹rap部分，再配合黃秋生詮釋放蕩不羈的感覺。對於能跟影帝級人馬黃秋生合作，黃明志驚嘆「人生就是一場戲」，他說：「影帝的概念就是，當你以為他在跟你聊天時，其實他已在演戲了。有次在等待拍攝設定時，我坐下來與他閒聊，一直到我發現他所『聊天』的內容，怎麼聽起來好像是我所寫的對白，我才驚覺原來他在跟我對戲！」

黃明志透露拍攝MV當日下著大雨，天氣非常冷，但按照MV劇本要求，黃秋生需要在懸崖上唱歌，拍了一個小時，對方全身濕透卻沒一句怨言，黃明志大讚秋生「果然有影帝的精神」。而黃明志又在MV片尾加入黃秋生主演的經典作品《人肉叉燒包》橋段，他直言這部電影是其童年回憶，也是陰影，「黃秋生精湛的演技，尤其最後那詭異的笑容，反而讓我臨場感受到了那一份恐怖，而且就在我眼前，因此更加深了我心裡的陰影」。

（即時娛樂）