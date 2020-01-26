【專訪】想鼠年追B 陳凱琳恨生女 湊成「好」字 (22:29)

陳凱琳今年繼續專注照顧家庭，工作暫時放第2位，但她坦言仍有戲癮。（劉永銳攝/明報製圖）

陳凱琳計劃再造人，希望囝囝Rafael有個伴一起成長，而她希望生女，因為湊成「好」字可以收工。（劉永銳攝/Ig圖片/明報製圖）

陳凱琳與老公鄭嘉穎現在有子萬事足，但她理想是生兩至三個。（劉永銳攝/Ig圖片/明報製圖）

2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），早年拍攝劇集《殭》，不但憑劇中角色「藍夢瑤」獲得「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016」最喜愛TVB電視角色，她更因此劇跟鄭嘉穎結情緣，2018年兩人修成正果，於峇里舉行甜蜜婚禮，翌年誕下可愛豬仔鄭承悅（Rafael），一家三口溫馨幸福。

踏入鼠年，陳凱琳回顧過去一年，她自覺最大成就是升呢做了媽咪，真正嘗試做一個照顧屋企的家庭主婦，還特意學煮中餐。入行至今演過不同角色，家庭主婦這角色是否比演繹角色更難？陳凱琳笑說：「不是，我都有興趣，見屋企人吃得開心，可以為他們炮製新菜色，我都開心。」

今年是否繼續專注照顧家庭，減少幕前工作？陳凱琳坦言Rafael愈大，發現自己愈不捨得，加上囝囝今年開始返學跟其他小朋友接觸，她希望陪伴左右，工作暫時放第2位。雖然未有時間表何時再拍劇，她承認自己仍有戲癮。

至於鼠年會否追多個B？陳凱琳坦言有想過，因不想小朋友年齡相差太遠，加上她自己是龍鳳胎，覺得小朋友有個伴一起成長會開心很多。她理想是生兩至三個，首選當然希望生女，湊成一個「好」字便可收工。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）