【專訪】老公惜囝囝惜到燶 陳凱琳屋企做衰人角色 (22:55)

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎因拍劇撻着，2018年兩人於峇里舉行甜蜜婚禮，翌年誕下囝囝鄭承悅（Rafael）。轉眼間Rafael就快1歲，做了媽咪的陳凱琳直言囝囝出世後，她整個世界不同了，每日看着囝囝成長已很滿足。「真的有點不捨得囝囝大得咁快，當他再大一點時，就未必那麼願意給我們惜和攬」。Rafael是她與嘉穎的心肝寶貝，談到她在家的角色安排，陳凱琳幸福中帶點無奈說：「不幸我是做衰人！因為老公太惜囝囝，只要囝囝有少少喊或者不想爬，老公就抱起他，我經常向老公投訴，你這樣是迫我做壞人。因父母不能兩個一樣，要作一個平衡，所以囝囝較黐爸爸，但我不會呷醋，見他們父子關係好，我都開心。」

可能兩父子玩得較親密，故Rafael的性格也較似嘉穎，是個開朗和活躍的小朋友，陳凱琳說：「嘉穎現在返工會不捨得出門，無論放工後幾攰，都會帶囝囝落公園玩，有時反而是我懶，不跟他們一起去。」說到囝囝先識叫「爸爸」，陳凱琳沒有因此不開心，「我會很理智分析，很多人說『爸爸』較易發音，囝囝現在識叫媽咪我更加開心，因期待已久」。

她與嘉穎同是藝人，Rafael有否遺傳父母的表演細胞？陳凱琳笑指囝囝現時喜歡通屋大嗌，夫妻二人視Rafael在試聲唱歌，不會阻止，任由囝囝發揮，「我們是否緊張父母？一時時，視乎情況，例如囝囝病、發燒，身體出現狀況時會緊張些，但比起初時，我和嘉穎現在湊小朋友進步不少。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）