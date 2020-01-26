【開年飯】雪兒余香凝 麥子樂陳穎欣 分享鼠年新展望 (13:57)

雪兒（Michelle）、余香凝（Jennifer）、麥子樂（Bryant）及Super Girls成員陳穎欣（Yanny），同屬於古天樂旗下公司的藝人，這日相約食開年飯，寄望新一年好運齊來，順順利利。

身為大師姐的雪兒早前為電視劇《地產仔》客串，首度飾演Cool爆的大家姐角色，笑言過足戲癮，「角色完全不似我，算是一個突破，所以好開心。希望今年多些返來香港，嘗試不同戲路，例如殺手、動作戲，不再停留於甜美形象。」

余香凝去年成為影壇搶手貨，接拍了5部電影和1部電視劇，「前年想拍鬼片和愛情片，去年就得到這方面的機會，所以今年一直在想，好想拍打戲，希望趁後生撞得跌得，一圓打女心願。」

麥子樂透露經常遭身邊人催婚，認為這些無得強求，一切隨緣，笑指自己是母親的「男朋友」，近年盡可能抽時間陪伴摯愛，「以前不識得珍惜，成日和媽咪嗌交。突然有一個moment覺得她年紀大，自己不可以再咁任性，今年會惜媽咪多些，嘗試多些包容和愛護。」

Yanny去年榮升食店老闆娘，主演的電視劇《仇老爺爺》又獲好評，可謂事業愛情皆得意的她，更被玄學師父批她有「子女宮」，她說：「Jessica（Super Girls成員）結婚後，好多人都問我是否第二個結婚，自己剛剛簽了演員公司，希望投入大部分時間在演戲事業上，暫時未有時間照顧新的家庭。不過我的同事話請多些員工都算是有子女運，所以今年一定不會發生，大家放心。」

（即時娛樂）