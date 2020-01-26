𡃁模胡淽喬被困武漢︰今日有人上門量體溫 (23:24)

曾在《美女廚房》中擔任「美少女廚神」，近年已轉當KOL的𡃁模胡淽喬（前名胡心諾Rainbow），原來目前仍然身在武漢。她在社交網上載照片，表示︰「年初二，我還在離武漢市中心一小時車程的一個鎮，是郊外來的。其實我很早之前已經來了武漢，當時街上都沒有幾個人戴口罩，然後我們都有戴，我們一直在酒店。」

「除了出門吃飯也沒有逛人多的地方，都係揸車點對點行程，後來聽說疫情嚴重控制不住，就收拾行李搬去距離市中心1小時的農村，那邊人口密度低。到達農村後第二天就說要封城了，我們也沒有想過逃走，戴住口罩去超市買一些物資，當日街上全部人都戴上口罩😷。」

「作為一個香港人來了這邊，第一，沒想過走，第二走也走不了，過（路）都封了。為了自己和其他人安全，自我格（隔）離在家中是最好的。就算解封了，我會自我隔離14日先離開呢度，短期內都唔會返香港！☺️」

「在這條村年三十晚至年初一會一直放煙花炮仗，是一傳統習俗，一個香港長大的我覺得村民放煙花好看就拍一下放在Instagram，又比（畀）人話；在家中BBQ不出門，苦中作樂，都比（畀）人話，唔通我喺武漢日日都要post啲愁雲慘霧先得？日子還是要過的，做好預防措施，關心一下身邊嘅人，留意家中長者有什麼需要，少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！」

「在這邊已經無人上門拜年，以往熱鬧的街道也沒有人，今日有人上門量體溫，超市滴露已經買不到，口罩都好難買到。大家出門戴口罩😷，勤洗手，多休息！少去人多地方，謝謝各位關心！在這場疫症中患難見真情，也看到人性嘅醜惡。」

（即時娛樂）