【高比拜仁墜機亡】陳建州邱勝翊 林俊傑賀軍翔 發文悼念 (12:24)

退役NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant)發生直升機意外身亡,消息震驚全球,台灣不少熱愛打籃球的藝人,於社交平台上載昔日合照作悼念,當中計有黑人(陳建州)、王子(邱勝翊)、JJ(林俊傑)、賀軍翔、炎亞綸及小鬼(黃鴻升)等。

黑人(陳建州):謝謝Kobe為籃球帶來的影響和啟發!Thanks for everything Rest In Peace

王子(邱勝翊):我想我會堅強 像你教會我的那樣 R.I.P KOBE

JJ(林俊傑):RIP Kobe, you have been such an inspiration to us all. We will miss you...

賀軍翔:OMG R.I.P Kobe Bryant ant 1978-2020

炎亞綸:Thank You #thankyou #kobebryant I'm heart broken 到底為什麼! 謝謝你給我的 謝謝你謝謝你謝謝你謝謝你

黃鴻升:令人悲痛

相關新聞:【高比拜仁墜機亡】方力申發文悼念:Kobe 你走得太早了

(即時娛樂)