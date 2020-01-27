【高比拜仁墜機亡】陳建州邱勝翊 林俊傑賀軍翔 發文悼念 (12:24)

賀軍翔（左）與黃鴻升有幸跟高比拜仁合照。（Ig圖片／資料圖片／明報製圖）

炎亞綸當年曾從後惜高比拜仁。（炎亞綸Instagram圖片／資料圖片／明報製圖）

林俊傑亦是高比拜仁的粉絲。（林俊傑Instagram圖片／資料圖片／明報製圖）

陳建州謝謝Kobe為籃球帶來的影響和啟發。（陳建州Instagram圖片／資料圖片／明報製圖）

陳建州、邱勝翊、林俊傑、賀軍翔及炎亞綸等，於網上發文悼念高比拜仁。（Ig圖片／明報製圖）

退役NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）發生直升機意外身亡，消息震驚全球，台灣不少熱愛打籃球的藝人，於社交平台上載昔日合照作悼念，當中計有黑人（陳建州）、王子（邱勝翊）、JJ（林俊傑）、賀軍翔、炎亞綸及小鬼（黃鴻升）等。

黑人（陳建州）：謝謝Kobe為籃球帶來的影響和啟發！Thanks for everything Rest In Peace

王子（邱勝翊）：我想我會堅強 像你教會我的那樣 R.I.P KOBE

JJ（林俊傑）：RIP Kobe, you have been such an inspiration to us all. We will miss you...

賀軍翔：OMG R.I.P Kobe Bryant ant 1978-2020

炎亞綸：Thank You #thankyou #kobebryant I'm heart broken 到底為什麼！ 謝謝你給我的 謝謝你謝謝你謝謝你謝謝你

黃鴻升：令人悲痛

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（即時娛樂）