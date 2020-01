退役NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant)昨日在美國加州乘坐私人直升機發生意外,結果機毁人亡,終年41歲。同日在NBA湖人隊主場Staples Center舉行的第62屆格林美音樂頒獎禮,大會臨時加插悼念環節,除了全場默哀,並由今屆司儀兼樂壇天后Alicia Keys陪同男團Boyz II Men合唱一曲《It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday》,台上同時播放高比拜仁的生前片段。

