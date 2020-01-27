【武漢肺炎】男友賣口罩惹混亂 陳庭欣慘變「箭靶」遭狂罵 (16:13)

武漢肺炎疫情持續，口罩和消毒用品被市民爭相搶購，現時一罩難求。陳庭欣（Toby）男友楊振源（Benny）是彩豐行老闆，昨晚（26日）年初二，Toby在ig上載男友在貨倉的相片，她表示：「大年初二要繼續加班，趕緊分貨到各大門市啊～#全城抗疫 #老闆加油 #同事們加油 #大家一起加油 #彩豐行 #忙碌的星期天」

原本Benny加班準備口罩於今天應市，希望幫助市民。不過，今晨大批市民去到各分店排隊，最後未能成功搶購，空手而回，怨聲載道，甚至有人投訴口罩疑坐地起價。Toby慘成「箭靶」，不少網民湧到其ig留言狂罵：「有冇攪（搞）錯呀！個個市民一早去排隊，開門先講得50盒口罩賣，你地（哋）知唔知好多拖男帶女，男女老幼一早黎（嚟）排隊為買口罩，無咁多貨就一早講清楚！」﹑「觀塘將軍澳一盒都冇」﹑「淨係識得話賣晒，又唔去截人龍」﹑「荃灣未開門口罩已無貨，排了2小時」。

對於有市民投訴買不到口罩，彩豐行的facebook專頁今午留言：「基於大量需求，眾多的盒裝口罩及包裝口罩已全部火速售罄，十分抱歉，我們會安排盡快補貨，多謝各位支持，而消毒及防護產品仍會繼續供應給香港市民。今次處理安排有不適當的地方，希望各位見諒 祝各位身體健康~#彩豐行 #齊心抗疫」。

（即時娛樂）