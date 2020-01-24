劉心悠為子華賣樓拍戲爆喊 C君提議睇300萬次幫贖樓 (17:39)

【專訪】劉心悠、周家怡及C君（鄭詩君）有份參與黃子華執導的賀歲片《乜代宗師》，齊齊發放笑料及正能量給香港人，三人衷心祝願大家在新一年身體健康、開開心心及心想事成。

談到新一年的展望，劉心悠笑言還未想到，選擇隨遇而安，「我的展望不是以年計的，當下有什麼困難、挑戰，就會找個方法去面對，好似我本來好驚水，去年就學游水，做到了會好滿足。」

周家怡宣布跟英皇已簽約5年，未來集中電影發展，很感恩今次獲「男神」黃子華給予機會，加上接拍前已知子華賣樓拍戲，「可以跟他合作已經好開心，嘩！相信冇乜人會賣樓，咁有香港熱血，我當然有減片酬幫手，希望幫他搵番間屋的錢，下次再開戲找我們再合作。」

C君代友抱不平，指子華剝削劇組工資的報道不真實，「好早知他賣樓拍戲，我們主動要求幫他，我說不收錢都做，可惜經理人要收，不過有打折，我肩負做配樂，通宵冇瞓都起貨給他。」劉心悠被子華的誠意感動到當場爆喊，揚言出錢出力撐他：「我之前不知道，為他覺得心痛，原來他為部戲付出那麼多，我更加珍惜跟他拍戲、受訓的日子，我希望為他做多些事，我可以露腹肌谷宣傳，全家買飛睇好多次部戲。」C君搞笑叫心悠考慮回贈片酬，或者一個人睇300萬次，這就足夠幫子華贖樓，逗得心悠開心笑。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）