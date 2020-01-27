【王祖藍曬合照悼高比拜仁】余文樂：你是我們這一代信仰 (18:03)

鄧穎芝亦貼上和高比拜仁的合照悼念這位傳奇球星。（ig截圖）

王祖藍和李亞男﹑高鈞賢（右下）在ig上載和已故高比拜仁合照，余文樂則留言指高比拜仁是這一代的信仰。（ig圖片）

退役NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant），在美國時間周日（26日）早上，於加州發生直升機意外身亡，終年41歲，消息震驚全球。高比拜仁在籃球界地位舉足輕重，兩岸三地有不少藝人都是他的粉絲，對於高比拜仁意外身亡，他們感到傷心難過，紛紛在網上悼念。

本身是籃球迷的余文樂說：「除了他的球技外，就是特別喜歡他的鬥心，不服輸的態度，還有自我要求，你是我們這一代的信仰，Heart broken ...R.I.P」，之後他又在ig限時動態寫道：「人生無常，珍惜眼前人。」

王祖藍和李亞男在網上貼上和高比拜仁合照，祖藍表示很難相信高比拜仁就這樣離去，大讚對方為人和善，永遠不會忘記他的親切態度，最近發生好多事，願大家都平安，身體健康，珍惜眼前人。

袁文傑：從沒喜歡上NBA，但你的名字、影響力卻是無遠弗屆！要提到NBA球星，當年自己第一時間總會提到高比仔！

高鈞賢：I love you kobe（高比）﹗

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（即時娛樂）