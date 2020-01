【高比拜仁墜機亡】周柏豪悲痛：人生中一個傷心日子 (21:15)

退役NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant),在美國時間26日早上,乘搭直升機時墜機身亡,終年41歲,消息令全球球迷震驚及悲痛。熱愛打籃球的周柏豪,今晚在社交網上載高比拜仁照片,並以英文留言表達悲痛心情:"I don't know how to react,I don't know how to express my sadness. The worst kind of sad is not being able to explain. Today is the one of saddest days in my life.You are my crazy 8 , forever and ever."(我不知道該如何反應,我不知道如何表達我的悲傷,最難過的是無法解釋,今天是我一生中最傷心難過的日子之一,你是我永遠最瘋狂的8號。」

