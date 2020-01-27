【進軍飲食界】黎諾懿努力追鼠B 組織四口之家 (22:53)

【專訪】黎諾懿近年備受TVB力捧，拍劇、做主持樣樣掂，成為多功能小生。踏入鼠年，他還進軍飲食界，創立個人品牌「懿小店」，頭炮跟樂善堂合作，炮製賀年糕點慈善義賣；雖然整整兩個月，除了拍攝節目，便是到工場開工，每日只有3、4小時睡眠，但可做慈善兼可分享美食，諾懿也覺得開心，未言苦。

諾懿指「懿小店」是太太李潔瑩改的，又可讀作「店小懿」（店小二），有雙重意思。說到首次接觸飲食業，他稱：「用自己的名字做品牌一定要善於運用，若果推出食品太密，我怕沒有驚喜，暫時不會推出恆常的食品。我唔想太商業味濃，變成買賣生意。『黎諾懿』是藝人，拍戲的，我鍾意演藝工作，不是全職生意人。生意是力不到不為財，事事要親力親為，若果我長期煮糕，我會無心機拍戲。我想用自己僅有的名氣，加上技能再集合力量，可以幫助有需要的人。」至於將來會否擴大生意發展？諾懿坦言可能會。而他喜歡煮傳統舊式地道美食，芝麻卷、牛脷酥、燈影煎堆等。「我怕到囝囝長大後，再品嘗不到這些食品，因大家怕麻煩不再整。」

諾懿與太太李潔瑩育有一子峰睿（小春雞），夫妻二人有子萬事足，但他跟太太還是想添多個孩子。問到是否要為小春雞添個鼠妹妹？他笑說自己唔生性，追了一年也未成功，來年會繼續全力以赴！對於有3位玄學家批他今年應該成功，並很大機會生女，諾懿說：「我真係好想今或明年可以給小春雞添一個妹妹或弟弟一起成長，這是我畢生志願，一家四口，do re mi fa齊晒，樂也融融！」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）