生日飛歐洲旅行 方健儀落機即買口罩︰不便宜但健康要緊 (21:40)

方健儀說︰「即使身處之地冇乜人戴口罩，大家都要裝備好自己，因為你永遠不知道，身邊誰是隱形患者。」（方健儀Instagram圖片）

今日是方健儀的43歲生日，飛往歐洲旅行的她在社交網上載身在荷蘭機場，身旁有一盒口罩的照片，表示這盒口罩就是她送給自己的禮物。她說︰「給自己的禮物：口罩一盒！」

「0700甫落機，即到藥店問問有冇口罩賣。店員話，只剩一盒，綁帶式，英國製，50個，盛惠€40，平均近港幣$7一個。只知不便宜，但健康要緊，買！買完之後，隨後入來的外國女士大叫：『吓？賣晒啦！』😭😭😭」

「搭飛機，不論長途或短途，一定一定一定，記得記得記得戴口罩，因為目測狂咳嗽打乞嗤（嚏）的人，不論任何國籍，都‧唔‧會‧戴‧口‧罩！有乘客懷疑不適，堅拒空姐探熱。」

「自己防護自己做，今次出行我的防護措施包括：1.帶定消毒紙巾，上飛機徹底抹乾淨自己座位；2.買個100ml的噴霧小膠樽，入定火酒，以備隔離（籬）左右唔生銹（鏽）狂咳時周圍噴噴；3.飛機上未必容易去到洗手間，必備酒精搓手液，定時消毒；4.由於我搭11小時飛機，唔食嘢實在頂唔蒲，所以快食快消毒快催眠自己瞓覺。」

「世界一體化，疫情全球化，即使離開香港十萬八千里，即使身處之地冇乜人戴口罩，大家都要裝備好自己，因為你永遠不知道，身邊誰是隱形患者。」

（即時娛樂）