退役NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant),日前在美國加州乘坐私人直升機發生意外,機毁人亡,終年41歲。兩岸三地不少藝人,連日來在社交網悼念這位籃球巨星,潘瑋柏昨天在instagram上載和高比拜仁合照,並坦言到這一刻,他仍是不願意承認這個事實:「我到現在還是不願承認現實。我永遠不會忘記我們一起的活動結束後,你用力的抓了我肩膀,叫出我的名字,只因為Jason跟你說了我們會一起做活動。

你告訴我"keep up what you doing, you are doing good",然後寒暄了一回。其實你根本不用多跟我說任何話,但你卻花了心思與時間來與我互動。你的人比籃球榮耀和勝負更精彩。你的精神will last forever. 謝謝你20幾年的陪伴,不只是我,而是所有有夢想目標的人。你觸動到了太多的人,你永遠在我們心中。」

