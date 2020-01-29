【閨密】好姊妹針鋒相對 蔡少芬爆陳法蓉拒跟B仔上契 (15:39)

蔡少芬（Ada）與陳法蓉（Monica）在農曆新年搞搞新意思，煮兩味賀年菜：「萬事如意五福袋」、「招菜進寶黃金蝦」，跟大家拜年。兩位相識逾20載的好閨密，難得首次一齊下廚，即「針鋒相對」笑料百出，當中Ada更大爆Monica大派「檸檬」，拒絕跟他兒子張樂兒上契。

Ada與Monica無所不談，提到過往張晉亦曾為Ada下廚時，Ada即問Monica：「你有冇煮過嘢食畀男朋友？」Monica大方表示：「一定有，而且我煮一定會好食，因為我用愛心煮，通常都係簡單菜色。」在烹調過程中，Ada竟大爆秘密：「我本身打算契個仔畀佢（Monica），等佢有條仔，而且仲要係靚仔添，點知佢唔肯，我老公都叫我唔好迫佢。」Monica帶笑反擊：「點解要契呀？分身家畀你個仔呀？我有好多朋友都有小朋友，好難個個契，而且我又好鍾意你細女，唔通女我就唔契，仔就契咩？既然我同你關係咁好，唔使契啦！」

除了「針鋒相對」，其實Ada與Monica亦有曬溫馨的一面。Ada透露當年參選港姐時，曾在髪型屋撞見Monica，這是她們第一次遇見，Ada說：「當時陳法蓉已經係港姐冠軍、雍容華貴嘅大明星，而我只是其中一位參選佳麗，點知轉頭有個髮型師走埋嚟同我講『有人讚你靚喎！陳法蓉讚你！』我開心到幾晚瞓唔著。」

（即時娛樂）