「歌神」許冠傑的細仔許懷谷,今日在社交平台宣布再做老竇,太太為他誕下囡囡Leah,並分享一家三口合照。

許懷谷開心留言:「Introducing our #babygirl Leah Hui to the world. She's safe and ready to take on the world. Proud of #wifey for a smooth birth and a healthy baby. Now to stay safe and get big brother Tyler adjusted to his」大致意思是向大家介紹他們的女兒Leah Hui,她很安全,太太很自豪順利誕下健康的寶寶。

(即時娛樂)