黃心穎今日在社交平台分享抱B相大曬母愛,見她一臉陶醉,跟BB同樣閉起雙眼,莫非剛過了31歲生日,人變得定性了?

黃心穎留言:「In a world when everything seems a bit crazy, thank you for bringing such pure joy and love to the family little bean.大家都要身體健康」大致意思說在這個看起來有些瘋狂的世界中,感謝你為家庭帶來喜悅和愛。

(即時娛樂)