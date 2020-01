【武漢肺炎】林俊傑孫燕姿寫歌向醫護人員致敬 五月天捐500萬人民幣 (23:00)

武漢肺炎疫情蔓延全球,內地已有醫護人員確診,並出現感染病毒後死亡個案;為向醫護人員打氣,林俊傑(JJ)與孫燕姿攜手譜寫新歌《Stay With You》,昨日(28日)林俊傑在微博po出,並寫道:「就算再艱難,愛不會離開,I'll Stay With You.」孫燕姿也在微博分享合作過程,「幾天前收到JJ的來電,他想寫一首歌,致敬前線所有人員。Stay With You是我們一份心意,謝謝你們,辛苦了」。《Stay With You》由林俊傑作曲,孫燕姿填詞,動人旋律加上林俊傑溫暖的歌聲,配上孫燕姿正能量的歌詞,獲網民讚好。

「台灣第一名模」林志玲也拍片向前線的醫護人員致敬,素顏出鏡的她說:「大家好,我是林志玲。首先向第一線的醫務工作人員致敬,你們是真正的英雄,感謝你們無私的奉獻,希望你們都能平安歸來。」她還提醒大家要勤洗手,不聚會,少出門,多通風,戴口罩,以萬眾一心打贏疫情。有網友卻放錯焦點,視線停留在林志玲的尖下巴與胸骨,更因而被嚇親;不過,有網友估計林志玲是用了美顏效果,才出現超尖的下巴。

至於五月天就透過捐款幫助武漢,根據武漢市慈善總會發布最新捐款公告,五月天所屬的「相信音樂」也在捐款之列,他們捐贈了500萬人民幣(約2200萬台幣)。

(即時娛樂)