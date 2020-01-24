【武漢肺炎】林俊傑孫燕姿寫歌向醫護人員致敬 五月天捐500萬人民幣 (23:00)

武漢肺炎疫情蔓延全球，內地已有醫護人員確診，並出現感染病毒後死亡個案；為向醫護人員打氣，林俊傑（JJ）與孫燕姿攜手譜寫新歌《Stay With You》，昨日（28日）林俊傑在微博po出，並寫道：「就算再艱難，愛不會離開，I'll Stay With You.」孫燕姿也在微博分享合作過程，「幾天前收到JJ的來電，他想寫一首歌，致敬前線所有人員。Stay With You是我們一份心意，謝謝你們，辛苦了」。《Stay With You》由林俊傑作曲，孫燕姿填詞，動人旋律加上林俊傑溫暖的歌聲，配上孫燕姿正能量的歌詞，獲網民讚好。

「台灣第一名模」林志玲也拍片向前線的醫護人員致敬，素顏出鏡的她說：「大家好，我是林志玲。首先向第一線的醫務工作人員致敬，你們是真正的英雄，感謝你們無私的奉獻，希望你們都能平安歸來。」她還提醒大家要勤洗手，不聚會，少出門，多通風，戴口罩，以萬眾一心打贏疫情。有網友卻放錯焦點，視線停留在林志玲的尖下巴與胸骨，更因而被嚇親；不過，有網友估計林志玲是用了美顏效果，才出現超尖的下巴。

至於五月天就透過捐款幫助武漢，根據武漢市慈善總會發布最新捐款公告，五月天所屬的「相信音樂」也在捐款之列，他們捐贈了500萬人民幣（約2200萬台幣）。

（即時娛樂）