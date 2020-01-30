【專訪】事業學業放首位 廖碧兒恨拍拖 公開擇偶條件 (21:38)

現年41歲的廖碧兒（Bernice），是2001年國際華裔小姐冠軍，智慧、美貌及身材並重；但自從跟富二代男友盧啟賢分手後，感情一直未有着落。去年她忙於讀書、拍劇、拍廣告及打理生意，踏入2020年，她繼續將事業和學業放在首要位置，同樣也期待愛情來臨。對於白馬王子的要求，廖碧兒列出擇偶條件，「雙方最緊要有共同興趣，例如我喜歡飲酒、煮食，或大家做飲食生意更加配合。有了共同興趣就可以溝通，對方最好也喜歡小朋友和動物」。

這位圈中「黃金盛女」承認恨拍拖，廖碧兒說：「有人陪我分享會好開心，不過我又喜歡跟一大班朋友一起。自己經常去不同地方飛來飛去，如果可以定下來，對培養感情較好，要看有沒有時間。我喜歡認真，不想拍散拖，卻驚一拍拖就想到結婚會有壓力，所以跟朋友一齊食飯、睇戲、聚會更多。」

事業方面，廖碧兒在加拿大修讀商科課程，為自己營商作好準備，4月會為新劇開工，亦希望自家品牌酒品生意繼續愈做愈大。「10年前開始做酒生意，有代理法國和智利出品，未來希望進軍意大利，亦晉身和升級成為不同酒會成員，讓自己眼界和見識更多」。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）