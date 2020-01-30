【打親情牌不奏效】范瑋琪自爆不知道台灣缺乏口罩 (14:31)

台灣女藝人范瑋琪（范范）因為「口罩風波」，在私人facebook留言鬧爆台灣行政院長蘇貞昌「狗官」，事後范范刪文並致歉，而老公陳建州（黑人）亦出言挺妻，指她「願意認錯是高尚的勇氣」，不過網民怒火依然未熄。

范范在facebook和instagram忽然打親情牌，上載和家人安慰短信的截圖，又謂希望自己的言行不要影響到家人，她感謝家人安慰，又謂對不起他們：「謝謝爸爸，謝謝媽媽，女兒對不起您們，但女兒會努力做好，學習當一個您們想要我做的，人溺己溺同理心去愛去關心身邊的人，不管是哪一國的人，不管是哪個種族，我要學習爸爸教我的。」之後她又說：「言多必失，姐姐懂了 ﹗弟弟你比我更有智慧！謝謝你們，我最愛的家人～我希望自己的言行舉止不要影響到我最敬愛親愛的家人，女兒會用時間來證明自己，也用時間來懲罰自己，不讓你們任何一人蒙羞，我真的好愛你們，我的家人！謝謝你們無私的包容我這個一天到晚闖禍的大笨蛋。」

但網民似乎仍不受落，不斷在fb和ig留言，而范范亦有回覆網民，她說：「我的認知裏，台灣富庶又有人情味，天下有難，尤其這種艱鉅的時刻，我不知道，真的不知道台灣竟然缺乏口罩﹗我想，開工了，日本都捐1000萬個口罩，我們是同胞，為甚麼不多做點口罩幫幫同胞，就像我們幫助澳洲一樣，為什麼要和政治扯在一起？我愛地球，對岸有難，我們不是應該更刻不容緩的去幫助他們？」

未知是否被網民留言惹到崩潰，范范回覆時亦相當激動：「我全家暴斃你最開心了是嗎？」對於有網民指她為掙人民幣，她只說：「人民幣並沒有你想的那麼好賺……唉！」不過家人慰問的帖文在ig被消失，只在fb仍然見到，而范范亦關閉了在ig的留言功能；另外，今日范范在fb同ig貼了黑色畫面，留言講再見和晚安。

而杜汶澤亦忍不住在fb留言窒范范：「范瑋琪的斡旋工作，比她原本的言論更討厭。煩不煩？」

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（即時娛樂）