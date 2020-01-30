【武漢肺炎】全城撲口罩 杜汶澤拒效法：先要控制好自己 (16:31)

武漢肺炎持續蔓延，全城一罩難求，當有店舖公布有口罩售賣時，市民排隊搶購，甚至凌晨排隊守候。杜汶澤在facebook連環出post，談到搶口罩問題：「好難叫香港人唔好搶嘢，好難叫香港人唔好炒嘢，好難叫香港人唔好恐慌，好難叫香港人唔好沮喪，好難叫香港人冷靜，好難叫香港人革命，我又唔係邊個，亦唔係你邊個，所以，唯有出少句聲，做好自己，因為咁，至少會少一個人係咁，加減數嚟啫，要改變世界，首先要控制好自己。」

另外，阿澤表示風水師傅建議今天「開爐」，所以要回公司派開工利市，他說：「同事唔一定要返，我會放響（喺）枱面，儀式嚟。之後大家可因應情況選擇返公司定home office。咁細間公司唔使咁多規矩嘞（喇），做得曬（晒）啲嘢就可以。膊頭有花嗰啲，今日返嚟傾下（吓）嚟緊節目安排。我哋會盡自己能力，維持公司運作，務求繼續為大家提供資訊同娛樂。多謝大家支持！唔支持都ok。」

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（即時娛樂）