【陪入產房兼剪臍帶】黃祥興老婆今剖腹產子 組五口之家 (16:50)

黃祥興與太太Peggy結婚7年，已育有兩名子女，今日（30日）再添一子，組成五口之家，可喜可賀！今次Peggy剖腹生B，祥興亦進入產房陪伴在側及剪臍帶，祥興說：「BB重6磅尾，母子都好健康，今次入產房跟第1、2次感覺好不同，頭兩次覺得媽媽是主角，好關心媽媽的狀態，今次可能年紀大了，好期待第3個BB，當然也沒有忽略媽媽，會好關心BB幾點出世、如何出世，又會留意醫生怎樣開刀，到醫生說BB出世了，我就幫手剪臍帶，整個過程好順利，覺得生命很重要，我們做父母會給最好東西小朋友，希望小朋友快高長大。」

另外，今日適逢年初六，祥興祝大家身體健康、心想事成！鑑於近日武漢肺炎，祥興也提醒大家注意個人衛生，自己事前和兩個小朋友都做足預防措施，才探望太太和抱BB，入屋前亦會替兩個小朋友消毒，明天（31日）只會自己去醫院照顧太太，小朋友則留在家以策安全。

祥興說：「最近都收到好多朋友祝福和問候，我都叫他們電話祝賀可以，不用專程來醫院，感謝大家的關心。」最後，祥興為了投放更多時間在照顧家人及幕前工作上，決定忍痛退出法國餐廳，希望鼠年能夠有一個新開始！

（即時娛樂）