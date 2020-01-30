秦博思今晚回歸《愛‧回家》 性格巨變疑跟Mandy分手 (19:28)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》大受觀眾歡迎，添食又添食後，更加碼至每星期播足7日，劇中幾對情侶如「熊若水」呂慧儀與「龔燁」張景淳、「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑也深得粉絲喜愛。不過，飾演「秦博思」的馬貫東與「Mandy」謝㺭圻（前名謝芷倫）去年雙雙暫別劇組，令不少網民大呼不捨。

不過，秦博思今晚將回歸《愛‧回家》﹗呂慧儀在社交網上載秦博思與熊家成員合照，留言︰「好久不見，這個熊家人。🐻 #愛回家之開心速遞 #熊家人 #有朋自遠方來 #熊若水 #秦博士 #今晚 #元老級熊寶寶 #年初六」馬貫東亦在社交平台上載合照及說︰「新年假期，回家最好不過☺️。」

據知，今晚播出的一集講到秦博思從英國返港寄住熊家，由於性格巨變，令熊家上下苦不堪言。熊若水及後查看Mandy的社交平台，發現她竟刪掉與博思的合照，懷疑兩人情變，想致電向Mandy查證，始知對方的電話號碼已經停用。若水試探博思，發覺他刻意迴避提及Mandy。樹根等以為博思經歷情傷，於是盡量包容他。心如及後疑似發現了博思的秘密，遂通知家人一起追查。

（即時娛樂）