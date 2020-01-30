【愛‧回家】與Mandy情依舊 秦博思「鹹豬手」係因為… (22:16)

秦博思（馬貫東飾）今晚回歸《愛‧回家之開心速遞》，但從英國回港的他性格巨變，熊家上下懷疑他跟Mandy（謝㺭圻，前名謝芷倫）分手，更因他「鹹豬手」，向熊樹仁（單立文飾）及金城安（周嘉洛飾）使出一招「Morning Pat」，疑似轉了性取向！其後，博思被發現與一名女子及小男孩在一起，熊家以為他另結新歡，所以才跟Mandy分手，原來只是一場誤會。

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博思解釋該女子與小男孩，是其英國下屬的妻兒，因對方生日，故他回港安排二人到英國，為該下屬送上驚喜。他說自己性格改變，因初到英國生活很難適應，加上在公司做阿頭，很多資歷深的同事感不服，故他要強勢、做事夠兇、夠狠才可壓住員工。博思又澄清跟Mandy感情無變，Mandy在社交網刪除二人合照，是因帳號被入侵；對方跌爛電話故停用了，考完試就會購買新電話。至於性取向疑雲，博思指英國的司機喜歡拍打人，自己也打上癮。其後，Mandy致電給熊若水（呂慧儀飾），也叮囑各人要小心博思的「Morning Pat」呢！

（即時娛樂）