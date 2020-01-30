【武漢肺炎】6號@RB為患癌母親及醫護人員打氣：不要失卻信念 (23:17)

RubberBand（RB）主音6號（繆浩昌）去年透露母親患病，由腦外科病房轉到腫瘤科，並開始接受化療；而他每日也會到醫院探望母親，給予一些支持。不過，最近新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公立醫院已把應變級別由「嚴重」提升至「緊急」，醫院管理局宣布公立醫院由1月26日起全面暫停探病，假如病人有臨牀原因會作個別恩恤安排，故6號只能在病房門外託護士把湯和手機拿給母親，聊上幾分鐘。

6號在社交網上載一張天空照片，並留言：「這個時期，總會脆弱，希望大家不要失卻信念。這番說話同時在跟自己打氣，數天前公立醫院不能讓我們探病了，原因當然是抗疫對策的一部分，這個絕對不難理解，也必須配合；只是怕抗癌中的家母在病房內胡思亂想，之前每日探望一小時，與她聊天，替她整理瑣碎，還有漱口，總算給予到一些支持，現在只能變通變通，在病房門外著護士把湯和手機拿給她，聊上幾分鐘就幾分鐘，在疫情未退前，我們也只能這樣。再次感激所有前線醫護人員，你們真的很偉大，好人一生平安。#愛在瘟疫蔓延時 #hongkong」容祖兒、倪晨曦、彭秀慧及陳健安等，紛紛為6號打氣。

（即時娛樂）