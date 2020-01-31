【兩面不是人】捐口罩助台灣被質疑做騷 汪小菲︰別吵了 (17:28)

武漢肺炎疫情肆虐，口罩供不應求，不少地方都出現缺貨情況。台灣藝人徐熙媛（大S）早前在日本購入1萬個口罩捐到武漢，被台灣網民質疑她應該先幫助同樣缺口罩的台灣同胞。大S老公汪小菲隨後「補鑊」，在台灣購入1萬個口罩，提供於台北酒店的員工、客人及附近鄰居使用。

不過，汪小菲此舉又惹起爭議，內地網民指台灣不缺口罩，認為他應該先幫內地人，質疑汪小菲此舉只是為了做騷；不過也有網民感謝汪小菲捐口罩的行動。台灣媒體主持人周玉蔻亦質疑汪小菲購買1萬個口罩的舉動是否合法。她說︰「大S的先生送1萬個口罩，合法嗎？是不是囤積來的？別人只能買3個，他們1萬個怎麼來的？」

對於網民的爭議，汪小菲說︰「都別吵了，當大家面臨災難前誰能淡定？兩千三百萬人對十四億人，我們要包容和理解！」至於被質疑囤積口罩，汪小菲回覆台灣中國時報查詢時說︰「我提前10天就訂了，那時根本沒人買，產量充足。而且我們有酒店，有員工和很多客人，今天口罩才到就發出去了，何來囤積之說？我本來訂的口罩都是給我們員工和客人用，現在不需要那麼多了，捐給左鄰右舍有問題嗎？囤積的意思，是買來放着，然後發財，我們當天就都捐出去了。」

（即時娛樂）