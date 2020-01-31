【疫情蔓延】林文龍讚老婆早已入貨 暫不用為口罩操心 (17:21)

【今日直擊】亞視副總裁林文龍今日率領一班亞姐，舉行新春團拜，文龍戴住口罩受訪，問到不一樣的新年，對亞視有什麼期望？林文龍稱在疫情影響下，社會一片愁雲慘霧，藉著新春團拜，希望為大家帶來生氣。

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林文龍公布在新春團拜結束後，亞視會進入一個新階段，會重新規劃亞視架構，並裝修寫字樓，閉關4、5個月，直至6月28日才重新運作，他說：「到時整間公司會耳目一新，以煥然一新形象示人。」

不過他表示裝修不等於不用工作：「我會在家中工作，在外面和員工開會。同時物色有幹勁的同業入行，任何人才都會吸納。」問到重組架構是否意味著裁員？文龍表示視乎工作能力，配合公司需要，是不會被解僱：「要對自己有信心，不用擔心。」

他坦言疫情持續擴散，其工作也有受影響，而今個農曆年，他和家人吃過團年飯後，已取消所有拜年約會，足不出戶。說到不少市民瘋搶口罩，林文龍讚太太郭可盈在疫情未嚴重時已入貨，現階段不用為口罩而擔心：「希望疫情快點有解決方法，好似亞視一樣耳目一新，快除下口罩，吸一口新鮮空氣是好基本，現在好難堪，祝願香港早日康復。」至於亞視非執行董事兼聯席主席賴彩雲，在大馬寄出的20萬個口罩，是否優先派發給亞視員工？他說：「亞視員工也是香港人。」

（即時娛樂）