【香港人悲歌】方健儀遊愛沙尼亞 跑到世界邊端搵口罩 (22:30)

方健儀與老公歐遊，抵荷蘭第一時間買盒英國製的口罩給自己作為43歲的生日禮物，盛惠€40，有50個，平均近7蚊港幣1個。她的遊蹤變為尋找口罩之旅，今日在Facebook分享旅程花絮，又拿著口罩拍照留念。方健儀寫道：「今次旅程，每到一個國家，雙腳總是諷刺地不由自主走到藥店，了解口罩及消毒用品價位。沒有計劃下，洪生與我突發由芬蘭坐船到『波羅的海』三小國之一的愛沙尼亞。離碼頭不遠有一藥店，出奇地店員說口罩仍有貨，不過只剩兩大盒，歐洲製，三層立體式，聲稱可用八小時，聲稱質量較好，一個售價為€3.66，約港幣$30... ...」。

她稱猶疑十秒後決定買少量準備送給家中「四大長老」，因為長者需要更好的保護。芬蘭已有確診個案，疫症已在世界蔓延，評估過存貨暫時足夠，她希望分給世界上不同需要的人。她說：「畢竟抗疫，不是我無事就得，要大家一齊無事。或許，我會留一個做紀念，他日提醒自己，為何我們跑到老遠，竟然要去撲口罩！香港人要自強、健康、加油！— 在愛沙尼亞」

方健儀還跟網民互動，有留言：「跑到世界邊端找口罩」，她回覆說：「不如開個新節目，我可以孭起三集，搵到荷蘭、芬蘭、愛沙尼亞，訪問嫁到當地港女，對於口罩短缺的睇法。」

（即時娛樂）