next

吳雨霏(Kary)近年主力照顧家庭,去年9月為丈夫洪立熙(Brian)誕下細女Galilee更見低調。原來,Kary上月已為細女舉行百日宴,她在社交網上載照片,見現場擺放了鮮花、豬仔蛋糕和氣球,Galilee就穿上花花衫。Kary留言︰「Throw back to a beautiful celebration for baby Gal... so thankful... 🦋(回想這場為Galilee BB的美麗慶祝活動,非常感恩。)」

(即時娛樂)